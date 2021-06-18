В Екатеринбурге управляющие компании неправильно выставляли счета за коммуналку

Потребителям приносили неправильные платежки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области обнаружила ошибки в работе трех управляющих компаний Екатеринбурга при выставлении счетов за коммунальные услуги потребителям.
ТСЖ «Онежская-10» неправильно выставляли счета за электроэнергию на содержание общедомового имущества.
УК «Евродом» занижала для жителей домов в районе Южного автовокзала стоимость на газ. Также в квитанциях указывались уже пересмотренные тарифы за общедомовое горячее водоснабжение. Такие же нарушения нашли и в работе ЖК «Территория – Север».
Это привело к возбуждению нескольких административных дел.