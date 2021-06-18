В Екатеринбурге подросток надругался над 6-летней дочкой своих приемных родителей

Подростку грозит до 20 лет колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 16-летний подросток надругался над 6-летней дочкой своих приемных родителей. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых кругах, парень живет в семье медсестры частной клиники.

- Несовершеннолетний живет с опекунами, его родители лишены родительских прав. Причины такого низкого поступка пока неизвестны, - пояснил инсайдер «КП».

Расследованием уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера» будет заниматься Чкаловский следственный отдел СК. Подростку грозит до 20 лет колонии строгого режима. До суда он будет на свободе, ему избрана мере пресечения в виде обязательства о явке.