В Свердловской области озвучили первые результаты ЕГЭ

Десять учеников удалили с экзамена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области официально озвучены результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Предметы «География», «Химия» и «Литература» выпускники сдавали 31 мая 2021 года. Сто баллов набрали 29 выпускников. Больше половины выпускников набрали от 80 баллов.

Во время экзамена участникам разрешили пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Экзамены длились от трех часов до трех часов 55 минут. По литературе нужно было выполнить 17 заданий, по химии – 35 заданий.

Всего в регионе работают 196 пунктов, где проводят экзамены. Во время проведения экзамена десять выпускников удалили из аудиторий за нарушения. У них обнаружили шпаргалки и смартфоны. Пересдать экзамен в этом году они уже не смогут.

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжает работать «горячая линия» по вопросам ЕГЭ.

Телефоны «горячей линии» по вопросам ЕГЭ: 8 950 64 770 93, 8 950 64 761 12, 8 343 312 02 23.