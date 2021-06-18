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Происшествия18 июня 2021 10:16

Лже-газовики из Нижнего Тагила обманули жителей Сыктывкара на 176 тысяч рублей

Криминальное трио заключили под стражу
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Лже-газовики атакуют жителей Сыктывкара

Лже-газовики атакуют жителей Сыктывкара

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Сыктывкаре стражи порядка поймали трех жителей Нижнего Тагила, которые во время поквартирного обхода представлялись газовиками, предлагая услуги по ремонту и замене оборудования.

Криминальное трио выманило у жителей Сыктывкара в общей сложности 176 тысяч 200 рублей. Такое деяние суд расценил, как мошенничество, совершенное группой лиц, после чего эти самые лица отправились под стражу до 15 августа 2021 года. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Сотрудники полиции напоминают, что настоящие газовики заранее предупреждают о поквартирном обходе, они не имеют права навязывать платные услуги потребителям.