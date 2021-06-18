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Происшествия18 июня 2021 10:14

На перегоне Исток - Косулино нашли труп мужчины

На место выехал Свердловский транспортный прокурор
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: уральская транспортная прокуратура

Фото: уральская транспортная прокуратура

На перегоне Исток – Косулино сегодня, 18 июня, нашли труп мужчины. По данным Уральской транспортной прокуратуры, у погибшего имеются признаки железнодорожного травмирования.

- Машинистом грузового поезда 3802 на перегоне Исток - Косулино обнаружен труп неустановленного мужчины Обстоятельства произошедшего выясняются. Органом расследования проводится доследственная проверка, - рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор.