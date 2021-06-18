В Академическом достроили детский сад, похожий на средневековый замок

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

В Академическом достроили детский сад на Академика Парина, 42, похожий на средневековый замок. В сентябре он уже откроет свои двери для родителей и дошколят. Рассчитан садик на 300 малышей.

- Это один из самых больших детских садов города – в его состав входит пять филиалов, три из которых построил «Атомстройкомплекс». Внутри предусмотрены современный медицинский кабинет, оснащенные современным оборудованием спортивный и актовый залы, уютные светлые игровые и спальни, - рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекс».

Еще один новый детский сад на 250 мест этим летом компания откроет в микрорайоне Солнечный, на Золотистом бульваре, 9. Также запроектировано строительство еще двух новых дошкольных учреждений для Академического района - сейчас они проходят экспертизу.