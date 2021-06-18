В Екатеринбурге девушка зарабатывала деньги, представляясь экстрасенсом

Клиентку, желающую провести ритуал, девушка нашла в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд вынес приговор 31-летней девушке, которая представлялась экстрасенсом, чтобы заработать. Объявление о своих услугах Снежана Михайлова размещала в интернете.

- С ней связалась женщина, пожелавшая воспользоваться услугой поиска своего знакомого и возвращения его в семью. Михайлова представилась чужим именем и ввела в заблуждение собеседницу относительно наличия у нее экстрасенсорных способностей, предложила провести ритуал поиска, на что потерпевшая согласилась и оплатила «услугу», - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Затем «экстрасенс» убедила женщину, что с ее сожителя надо снять порчу и приворот, конечно же за деньги. Несколько дней Снежана созванивалась со своей клиенткой и проводила ритуалы, при этом заверяя, что говорить о них никому нельзя. Всего женщина заплатила за услуги «экстрасенса» 890 тысяч рублей.

Снежану признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Чкаловский районный суд Екатеринбурга, учитывая, что обвиняемая вернула деньги своей клиентке, оштрафовал ее на 150 тысяч рублей.