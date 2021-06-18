В парке Маяковского в День рождения проведут экскурсию и атмосферный перформанс

Вход на праздничные мероприятия в парк Маяковского будут бесплатным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня,18 июня, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского отмечает День рождения. Горожан зовут на экскурсию и атмосферный перформанс в честь праздника. В этом году парк отмечает 88-летие.

- Строительство парка началось 89 лет назад (весной 1932 года) под названием «Парк 15-летия Уральского комсомола». Официально он открылся 18 июня 1933 года как «Центральный парк культуры и отдыха Управления коммунального хозяйства исполнительного комитета Свердловского городского Совета депутатов трудящихся», - рассказали в пресс-службе парка.

Праздничные мероприятия начнутся вечером. В 19:00 историк, автор книги о парке Евгений Рабинович проведет пешую экскурсию для горожан «История нашего парка». Начнется она от белой ретро-стеллы с фотографиями парка.

После экскурсии с 20:00 до 21:30 у памятника Владимиру Маяковскому на открытом воздухе состоится атмосферный перформанс «Маяковские чтения».

- Весь вечер мы будем вспоминать великого поэта, чье имя носит парк. Все присутствующие услышат лучшие его произведения, отрывки из моноспектакля А. Шестакова «Облако в штанах или тринадцатый апостол», рассказ о великой и страстной истории любви Владимира Маяковского и Лили Брик, - рассказали в парке.

Выступать перед горожанами будут актеры и поэты Екатеринбурга из творческого объединения МЛИК. После перфоманса все присутствующие получат в подарок стильные ретро-стикеры с портретом поэта.

Вход на праздничные мероприятия будут бесплатным.