Екатеринбуржцы заняли первое место по сумме затрат на выпускной наряд

Женский образ обошелся жительницам столицы Урала в среднем в 8 200 рублей

Выпускники Екатеринбурга заняли первое место в России по сумме затрат на праздничный образ. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Lamoda и онлайн-сервиса услуг YouDo.com.

Интересно, что мужчины тратили на одежду для выпускного в среднем на 8 360 рублей больше девушек. Согласно данным Lamoda, за базовый мужской образ (ботинки, брюки, рубашка, пиджак) екатеринбургские выпускники заплатили в среднем 18 310 рублей. Еще примерно 500 рублей ушли на носки и галстук. Если пришлось сделать еще и стрижку, то за услуги парикмахера пришлось заплатить до 1 500 рублей.

Женский образ (платье, клатч, туфли) обошелся жительницам столицы Урала в среднем в 8 200 рублей. Выпускницы в этом году закупались черными, синими и бежевыми платьями. Стоимость популярных бьюти услуг – вечернего макияжа и укладки, по данным YouDo.com, составляет в городе 1 750 рублей. Таким образом, полноценный образ на выпускной обойдется девушкам в среднем в 9 950 рублей.