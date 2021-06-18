В Камышлове человек пострадал в загоревшемся служебном вагоне

С огнем боролись два пожарных расчета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове сегодня ночью, 18 июня, загорелся служебный вагон. В момент возгорания в нем находилось девять человек, один из них пострадал. С отравлением угарным газом его доставили в больницу.

- Около 01:30 часов на 18 тупиковом пути железнодорожной станции Камышлов произошло возгорание служебного бытового вагона, находящегося на балансе Путевой машинной станции 170 - Свердловской дирекции по ремонту пути, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

С огнем боролись два пожарных расчета. По предварительной версии, пожар произошел из-за загоревшегося в вагоне бытового прибора.

Тюменская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности и законодательства об охране труда.