В Екатеринбурге водитель Hyundai сбил 10-летнюю девочку на самокате

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге накануне вечером водитель Hyundai сбил 10-летнюю девочку на самокате. ДТП произошло 17 июня 2021 около 18:30 на улице Таганская, напротив дома № 37. Школьница ехала на самокате домой после прогулки.
- Водитель автомашины Hyundai Solaris, двигаясь со стороны ул. Красных командиров, на пересечении с улицей Войково при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении пешеходу, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Ребенка с закрытым перелом костей левой голени госпитализировали в больницу. 28-летний водитель иномарки рассказал инспекторам ГИБДД, что перед поворотом направо, на Войкова, он остановился, чтобы пропустить транспорт, а когда начал, девочку на самокате не увидел из-за другой машины, водитель которой стоял во встречном направлении и собирался поворачивать.
В Госавтоинспекции напоминают, что водитель при совершении маневра должен убедить в его безопасности, а при повороте налево обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам.
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