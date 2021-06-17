Парень из Нижнего Тагила победил на всероссийских соревнованиях по велоспорту

Евгений Санников показал лучший результат в своей возрастной категории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила и воспитанник МБУ «Спортивная школа № 4» Евгений Санников выиграл золотую медаль на всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту, которые проходили в Омске. Он стал победителем в индивидуальной гонке на время по шоссе. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Евгений достаточно молодой и перспективный парень, он входит в молодежный состав отделения велосипедного спорта, которое в нашей спортивной школе существует с 2015 года. В этом году наши спортсмены довольно успешно начали новый сезон, - рассказывает директор спортивной школы Михаил Пудов.

Евгений Санников показал лучший результат в своей возрастной категории, выполнив при этом спортивный разряд Кандидата в мастера спорта. Команда тагильских велосипедистов вернется домой через пару дней. Впереди у спортсменов еще групповая гонка.