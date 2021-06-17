На Урале экс-полицейского будут судить за кражу служебного топлива

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Нижней Туре будут судить бывшего полицейского, которого обвинили в растрате с использованием служебного положения. Следователи считают, что в период с марта 2020 года по февраль 2021 года похитил 1 064 литров горючего. Известно, что он заправлял свой личный транспорт, после чего лично вносил в путевые листы ложные сведения.

- Уголовное дело направлено в Нижнетуринский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает в качестве наиболее строгого вида наказания лишение свободы на срок до шести лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Также в ходе расследования были проведены осмотры служебного транспортного средства, гаража, в котором располагался данный автомобиль, путевых листов, добавили в следственном комитете.