Возможна потеря памяти: на Урале пропала 80-летняя пенсионерка

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Серове волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 80-летнюю Тамару Леонидовну Зяблову. Женщина вышла из дома 15 июня, и с того дня от нее нет никаких вестей, ее местоположение неизвестно. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи, также у нее возможна потеря памяти.

- Приметы пропавшей: рост 153 сантиметра, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза, - сообщают добровольцы.

В момент пропажи была одета в черную кофту с длинным рукавом, темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, коричневые шлепанцы. С собой у нее была темно-синяя сумка.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите любую информацию по телефону горячей линии 88007005452 или позвоните по единому номеру экстренных служб «112».