Уральских меценатов наградили премией «Медицинский Олимп»

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге прошло награждение работников в области здравоохранения «Медицинский Олимп». Мероприятие проводилось в преддверие Дня медицинского работника. Открыл церемонию губернатор Евгений Куйвашев, который поздравил врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров, лаборантов, сотрудников службы Скорой помощи.

За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм награды получили врачи из Екатеринбурга, Асбеста и Нижнего Тагила, всего 12 больниц Свердловской области.

- Особо медицинское сообщество отметило учредителей Фонда святой Екатерины Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского. Награду им вручили знак уважения и признательности за то, что сделали эти люди для народа, - сообщает пресс-служба фонда святой Екатерины.

Учредители Фонда святой Екатерины выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области более 1,7 миллиарда рублей.