В Екатеринбурге нашли водителя, который сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге инспекторы ДПС нашли водителя, который сбил велосипедиста на пересечении улиц Фурманова – 8 Марта и скрылся с места ДТП. Предварительно установлено, что владелец Hyundai выехал на красный сигнал светофора. В аварии пострадал 32- летний велосипедист. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

- Установлено, что за рулем находился 28-летний житель Екатеринбурга, имеющий стаж управления транспортными средствами семь лет. Данный автомобиль он арендовал сегодня около 07:30 и направлялся на работу, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В этом году его дважды привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Полицейским он объяснил, что находился в шоковом состоянии, поэтому скрылся с места происшествия.

После аварии молодой человек бросил автомобиль в районе перекрестка улиц 8 Марта – Куйбышева и выпил алкоголь. Экспертиза установила опьянение, прибор показал результат – 1, 00 мг/л. Парня привлекли к ответственности за невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП.