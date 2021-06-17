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Происшествия17 июня 2021 17:42

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержали рейс до Белоярского

Планируется, что пассажиры смогут вылеть 18 июня утром
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Самолет авиакомпании «РусЛайн» не смог вылететь из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании «РусЛайн» не смог вылететь из-за технической неисправности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержали регулярный рейс до города Белоярский, который находится в Ханты-Мансийском автономном округе. Самолет авиакомпании «РусЛайн» не смог вылететь из-за технической неисправности воздушного судна CRJ-200.

- Планируется, что пассажиры смогут вылететь 18 июня утром, в период от семи до десяти часов. А пока их временно разместили в одной из городских гостиниц, - сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

Ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров. Оказание авиакомпанией услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.