В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержали рейс до Белоярского

Самолет авиакомпании «РусЛайн» не смог вылететь из-за технической неисправности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержали регулярный рейс до города Белоярский, который находится в Ханты-Мансийском автономном округе. Самолет авиакомпании «РусЛайн» не смог вылететь из-за технической неисправности воздушного судна CRJ-200.

- Планируется, что пассажиры смогут вылететь 18 июня утром, в период от семи до десяти часов. А пока их временно разместили в одной из городских гостиниц, - сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

Ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров. Оказание авиакомпанией услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.