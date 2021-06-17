Выбежал неожиданно: в Нижнем Тагиле иномарка насмерть сбила мужчину

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 16 июня в 23:50 у дома №88 по Ленинградскому проспекту иномарка Hyundai Creta насмерть сбила пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. За рулем иномарки находилась 58-летняя женщина.

В момент ДТП водитель не был пьян. Женщина пояснила, что во время движения автомобиля на дорогу неожиданно выбежал мужчина. Автолюбительница применила экстренное торможение, но удара избежать не удалось. Пешеход погиб на месте ДТП до приезда медиков. Об этом пишет TagilCity.ru.