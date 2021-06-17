«Уральские авиалинии» возобновляют полеты в Грецию и на Кипр из Екатеринбурга

Полеты в Ираклион и обратно стартуют 24 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 июня открывает сообщение сразу с несколькими странами. В частности, возобновятся полеты в Албанию, Хорватию, Грецию и Кипр. Улететь за рубеж из Екатеринбурга можно будет в греческий Ираклион и кипрский Пафос.

- Полеты в Ираклион и обратно стартуют 24 июня, после этого летать на Кипр можно будет каждый четверг. Чтобы попасть в Пафос, можно будет купить билет 8 июля, после этого рейсы будут выполняться каждую неделю, - сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Кстати, в Албанию туристы из России могут въезжать без каких-либо ограничений. ПЦР-тестов или иных документов не требуется. А вот при возвращении в нашу страну нужно будет сдать тест на коронавирус.