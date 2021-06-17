Погода в Нижнем Тагиле в выходные 19 и 20 июня: прохладно и дождливо

Погода в Нижнем Тагиле будет прохладной Фото: Лев ИСТОМИН

В ближайшие выходные 19 и 20 июня 2021 года в Нижнем Тагиле ожидается дождливая и прохладная погода. Особенно прохладно будет по ночам: столбики термометров будут опускаться до +11 градусов.

В субботу, 19 июня, в Нижнем Тагиле ожидается от +16 до +18 градусов. На протяжении всего дня будет идти дождь. В ночь на субботу температура опустится до +11 градусов, в ночь на воскресенье – до +14 градусов.

В воскресенье, 20 июня, в уральском городе будет солнечно, воздух прогреется до + 22 … +25 градусов. Осадков не ожидается. В ночь на понедельник будет еще прохладнее: всего +10 градусов. Об этом пишет издание TagilCity.ru.