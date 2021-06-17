В Екатеринбурге задержали молодого человека с поддельными купюрами

Банкноты номиналом 5000 стали выявлять во время инкассации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 21-летнего молодого человека, которого подозревают в сбыте поддельных купюр. В полиции выяснилось, что фальшивые деньги парень приобрел в интернете. Часть из них он успел потратить в одном из магазинов Свердловской области. Всего он реализовал 14 подделок.

- Банкноты номиналом 5000 стали выявлять во время инкассации. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность и задержать подозреваемого. Он признал свою вину в совершенных преступлениях, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». До суда молодого человека отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до восьми лет тюрьмы.