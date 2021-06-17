В Екатеринбург приедет военный поезд с техникой из Сирии

Поезд пробудет в Екатеринбурге всего четыре часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожный вокзал Екатеринбурга в субботу 19 июня посетит необычный поезд. Его внешний вид отражает героические страницы истории России, а также новейшие достижения Вооруженных сил, работу военных медиков, которые трудились в условиях коронавирусной пандемии.

Екатеринбуржцы на несколько часов смогут окунуться в атмосферу военного времени и посмотреть образцы вооружений. Кроме того, на открытых платформах железнодорожного состава будут представлены бронеавтомобили, которые были привезены из Сирии.

В Екатеринбург привезут образцы современной военной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В вагоне «Дорога памяти» установлен терминал, где каждый может посмотреть или разместить данные о ветеранах Великой Отечественной войны.

В Екатеринбурге поезд будет стоять всего четыре часа – с 11 до 15 часов. Затем эшелон отправится дальше. Состав из 17 вагонов путешествует уже с 25 апреля. Отправной точкой был Киевский вокзал Москвы. Всего за время военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» передвижной музей совершит 51 остановку в городах России и завершит свой рейс 27 июня.