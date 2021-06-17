Свердловский областной суд смягчил наказание Среднеуральской птицефабрике

В региональном суде пересмотрели решение и изменили постановление Верхнепышминского городского суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд смягчил наказание в отношении Среднеуральской птицефабрики. Ранее Верхнепышминский городской суд постановил немедленно остановить деятельность предприятия из-за отсутствия лицензии для работы на опасных производственных объектах. По его решению, фабрика должна была закрыться на 90 дней. Однако ее представители подали апелляцию.

- Было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности объектов: «Площадки участка вспомогательного производства продукции из мяса птицы», «Цеха по производству комбикормов» и «Сети газораспределения», - сообщает Свердловский областной суд.

В региональном суде пересмотрели решение и изменили постановление Верхнепышминского городского суда, заменив наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей.