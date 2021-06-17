На Урале глава поселения заплатит штраф за нарушение процедуры торгов

Суд решил, что глава поселения должен выплатить штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Зареченского сельского поселения Свердловской области оштрафован на 75 тысяч рублей за нарушение процедуры торгов.

Недочеты выявлены Камышловской межрайонной прокуратурой после заключения сельской администрацией контрактов по выполнению работ по обустройству тротуара и ремонту дороги. Чиновник нарушил конкурентные процедуры, так как не был проведен электронный аукцион. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Как выяснилось, в июле прошлого года глава поселения заключил с МУП «Гарант» два договора на 800 тысяч рублей на ремонт тротуара и дороги в деревне Баранникова. В сентябре 2020 года чиновник заключил еще три договора на 1,7 миллиона рублей по укладке асфальта в той же деревне на улице Ленина с той же конторой.

Через два месяца с МУП «Гарант» администрация сельского поселения заключила еще два договора на сумму в 1,1 миллиона рублей. Эти деньги пошла на ремонтные дорожные работы по улице Лесная в деревне Коровяковка.

В отношении главы сельской администрации возбудили административное дело, после чего ему присудили штраф.