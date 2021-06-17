В Екатеринбурге военный-контрактник покончил жизнь самоубийством

ЧП произошло в воинской части, расположенной на Пехотинцев. ФОто: гугл-карты

В Екатеринбурге в воинской части 61207, расположенной на улице Пехотинцев, произошел трагический случай. Военнослужащий покончил жизнь самоубийством.

- Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту, - рассказали "КП" в пресс-службе Центрального военного округа. - Предположительно, военнослужащий совершил самоубийство.

В ЦВО уточнили, что прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Сейчас военные следователи будут устанавливать точные обстоятельства произошедшего.