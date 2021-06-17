В Екатеринбурге после столкновения двух автобусов проверят автопредприятие

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня утром, 17 июня, на остановке Волгоградская столкнулись два автобуса 047 и 054 автобуса. В ДТП пострадали три человека – женщина, мужчина и семилетний ребенок. С травмами их госпитализировали в больницы. В ГИБДД после аварии заявили, что проведут проверку.

- Водители автобусов не пострадали. Транспортные средства технически исправны. Решается вопрос о проведении внеплановой выездной проверки автопредприятия, водитель которого допустил столкновение, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

По данным ГИБДД столкновение допустил водитель автобуса 047 маршрута. Он объяснил, что подъезжая к остановке хотел объехать автобус, водитель которого уже остановился для высадки пассажиров, когда водитель 014 маршрута преградил ему путь.