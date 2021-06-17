В Свердловской области станет больше приютов для бездомных животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области приняли законопроект, благодаря которому в регионе появится больше приютов для животных. Теперь муниципалитеты региона получат возможность направлять деньги, выделенные им из бюджета, на отлов и содержание безнадзорных питомцев, а также на проектирование и строительство приютов.

- Ежегодно на эти цели выделяется 105 миллионов рублей, – отметили в департаменте ветеринарии Свердловской области.

Как рассказали в департаменте информполитики, в Свердловской области разработана дорожная карта по созданию приютов для животных до 2026 года, которая предусматривает строительство приютов в каждом управленческом округе и в Екатеринбурге. Пока в планах строительство пяти приютов.

В ближайшее время проект закона будет направлен в Законодательное собрание Свердловской области.