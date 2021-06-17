В Нижнем Тагиле до 21 июня перекроют участок улицы Карла Маркса

Движение ограничат из-за ремонта теплотрассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завтра, 18 июня перекроют участок улицы Карла Маркса. Движение транспорта будет закрыто на участке от улицы Пархоменко до улицы Вязовская.

- Согласно постановлению администрации города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на четыре дня закроется проезд транспортных средств на одном из участков улицы Карла Маркса, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Ограничение движения связано с аварийным ремонтом теплотрассы. Его планируют закончить к понедельнику, 21 июня.