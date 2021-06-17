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Общество17 июня 2021 12:56

В Екатеринбурге на несколько дней закрывают движение трамваев по улицам Татищева и Викулова

На участках дороги отремонтируют трамвайные пути
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей

Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на несколько дней закрывают движение трамваев по улицам Татищева и Викулова. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей.

- На период закрытия будет организовано движение автобусов от остановки «Зеленый остров» до «Площади Субботников», - рассказали в ЕМУП «ТТУ».

Движение будет закрыто на участке от улицы Красноуральская до станции Зеленый остров и от улицы Красноуральская до остановки Серафимы Дерябиной в обоих направлениях с 23:00 18 июня до 06:00 21 июня.