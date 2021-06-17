В Екатеринбурге нашли дедушку, который пропал в Верхней Пышме

Пропавшего дедушку нашли в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли 83-летнего дедушку, который пропал в Верхней Пышме. Седухин Юрий Валерьевич оказался в больнице.

- Девочки наши прозванивали больницы. Выяснили, что скорая привезла его в больницу. Мы приехали, а нам сказали, что его отпустили. А через 20 минут опять привезли с травмой головы, - рассказали волонтеры «Прорыва», которые курировали поиск дедушки.

Напомним, что пропал пенсионер накануне утром, 16 июня. Его поиском занимались не только волонтеры, но и сотрудники полиции.