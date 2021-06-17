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Общество17 июня 2021 12:27

В Екатеринбурге нашли дедушку, который пропал в Верхней Пышме

Пенсионер попал в больницу с травмой головы
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Пропавшего дедушку нашли в больнице

Пропавшего дедушку нашли в больнице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли 83-летнего дедушку, который пропал в Верхней Пышме. Седухин Юрий Валерьевич оказался в больнице.

- Девочки наши прозванивали больницы. Выяснили, что скорая привезла его в больницу. Мы приехали, а нам сказали, что его отпустили. А через 20 минут опять привезли с травмой головы, - рассказали волонтеры «Прорыва», которые курировали поиск дедушки.

Напомним, что пропал пенсионер накануне утром, 16 июня. Его поиском занимались не только волонтеры, но и сотрудники полиции.