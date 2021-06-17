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Происшествия17 июня 2021 12:06

В Первоуральске на заводе скончался электромонтер

Его ударило током
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Мужчине было 27 лет.

Мужчине было 27 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске на заводе скончался электромонтер. Как рассказал «КП» источник в силовых кругах, погибшим оказался 31-летний Сергей С.

- На предприятии погиб сотрудник 1988 года рождения, осуществляющий работу по отключению электроэнергии, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Получить комментарий у представителей предприятия на момент публикации не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, инцидент мог произойти вследствие нарушений требований охраны труда, допущенных ответственными лицами.

- По факту случившегося следственным отделом по Первоуральску возбуждено уголовное дело по "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека", - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в Новоуральске нашли мертвым 17-летнего парня.