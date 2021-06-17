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Общество17 июня 2021 11:35

В Свердловской области четыре города дополнительно получат 142 миллиона рублей на ремонт дорог

Деньги будут направлены в Карпинск, Североуральск, Волчанск и Среднеуральск
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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142 миллиона рублей направили в муниципалитеты региона на ремонт дорог

142 миллиона рублей направили в муниципалитеты региона на ремонт дорог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева четыре города области дополнительно получат 142 миллиона рублей на ремонт дорог. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.

- Мы дополнительно направляем более 20 миллионов рублей Карпинску на капремонт автодорог местного значения. Кроме того, дополнительные средства на дорожные ремонты получат Североуральск, Волчанск и Среднеуральск, - рассказал Евгений Куйвашев.

Так, в Карпинске ремонт пройдет на улицах Чайковского, Пролетарской, Мира и Тельмана. Отдельно 8 миллионов пойдут на реконструкцию улицы Карпинского. Волчанский городской округ получит 20 миллионов рублей на капитальный ремонт улицы Почтовой. Еще 54,9 миллиона рублей направлено в Североуральский городской округ на капитальный ремонт улицы Каржавина. Среднеуральск получит 40 миллионов рублей также на ремонт улично-дорожной сети.