В Свердловской области четыре города дополнительно получат 142 миллиона рублей на ремонт дорог

142 миллиона рублей направили в муниципалитеты региона на ремонт дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева четыре города области дополнительно получат 142 миллиона рублей на ремонт дорог. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.

- Мы дополнительно направляем более 20 миллионов рублей Карпинску на капремонт автодорог местного значения. Кроме того, дополнительные средства на дорожные ремонты получат Североуральск, Волчанск и Среднеуральск, - рассказал Евгений Куйвашев.

Так, в Карпинске ремонт пройдет на улицах Чайковского, Пролетарской, Мира и Тельмана. Отдельно 8 миллионов пойдут на реконструкцию улицы Карпинского. Волчанский городской округ получит 20 миллионов рублей на капитальный ремонт улицы Почтовой. Еще 54,9 миллиона рублей направлено в Североуральский городской округ на капитальный ремонт улицы Каржавина. Среднеуральск получит 40 миллионов рублей также на ремонт улично-дорожной сети.