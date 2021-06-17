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Общество17 июня 2021 10:51

В УрФУ решили не отменять традиционный выпускной

Шесть тысяч студентов соберутся на площади у вуза 26 июня
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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В 2020 году студенты отмечали выпускной в онлайне.

В 2020 году студенты отмечали выпускной в онлайне.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете решили не отменять свой традиционный выпускной. Выпускники вуза также как и в прошлые года соберутся перед университетом, где получат дипломы. Праздник пройдет уже 26 июня.

- Пока выпускной планируется в традиционном формате, очно. Но мы будем соблюдать все антиковидные меры, - уточнили в пресс-службе УрФУ.

Шесть тысяч студентов увидят выступление хедлайнера, имя его пока держится в секрете. Затем выпускники подбросят в воздух квадратные шапки.

В 2020 году выпускникам менее повезло, для них праздник проходил в онлайн режиме.