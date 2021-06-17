В Екатеринбурге нашли больше 200 опасных детских и спортивных площадок

Территории входят в охранную зону и сооружения, построенные здесь могут привести к ускоренному износу тепловых сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты теплосетевой компании с начала года обнаружили 229 опасных территорий, на которых в том числе расположены детские и спортивные площадки. Как объясняют в ЕТК, эти территории входят в охранную зону и сооружения, построенные здесь могут привести к ускоренному износу тепловых сетей и нарушению их гидравлического режима.

Собственникам территорий, на которых обнаружены нарушения, будут выданы предписания об их устранении. Если владельцы будут уклоняться от переноса имущества в безопасное место, энергетики будут делать это принудительно.

- Среди таких объектов: детские площадки на ул. Прибалтийской, Чайковского и Белоярской, мастерские, сауны, торговые точки на ул. Мичурина, Бажова, Луначарского, Куйбышева и др. Все они представляют опасность для горожан и подлежат переносу или сносу, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Проверки охранных зон энергетики проводят больше двух лет. Так, за 2019-2020 год специалисты выявили более 1400 участков теплосетей, в охранной зоне которых незаконно размещены парковки, торговые точки, остановочные комплексы и прочие сооружения. Из них 69 территории были освобождены.