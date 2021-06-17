В Екатеринбурге осудили пенсионерку, которая убила сына и спрятала его труп у мусорных баков

Пенсионерку приговорили к шести годам колонии. Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вынесли приговор 72-летней пенсионерке, убившей своего сына. Как мы писали до этого, пожилая женщина зарубила мужчину, затем завернула труп в одеяло и вместе с дочерью вынесла его на улицу. Тело спрятали у мусорных контейнеров.

Первоначально пенсионерка вину отрицала, но после того как оперативники показали ей записи с камер наблюдения на подъезде, женщина созналась в убийстве собственного сына.

Всего, по данным следствия, пенсионерка ударила мужчину больше 30 раз. Она била сына неустановленным тупым предметом с острым лезвием.

- Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, совмещенное с основным наказанием, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.