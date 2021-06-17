В Нижнем Тагиле женщина на Hyundai Creta насмерть сбила пешехода

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле 43-летний мужчина погиб под колесами Hyundai Creta. Трагедия произошла накануне ночью у дома № 88 по проспекту Ленинградский.
- Водитель автомобиля Hyundai Creta 58-летняя женщина, следуя со стороны ул. Чайковского в сторону ул. Зари у дома № 88 по пр. Ленинградский, допустила наезд на пешехода 43-летнего мужчину, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем Hyundai Creta находилась женщина, имеющая стаж управления категории «В» 14 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2021 году она не привлекалась.
Женщина объяснила, что мужчина неожиданно выбежал на проезжую часть, она затормозила, но наезда на пешехода избежать не удалось.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb