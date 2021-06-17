В Нижнем Тагиле женщина на Hyundai Creta насмерть сбила пешехода

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле 43-летний мужчина погиб под колесами Hyundai Creta. Трагедия произошла накануне ночью у дома № 88 по проспекту Ленинградский.

- Водитель автомобиля Hyundai Creta 58-летняя женщина, следуя со стороны ул. Чайковского в сторону ул. Зари у дома № 88 по пр. Ленинградский, допустила наезд на пешехода 43-летнего мужчину, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем Hyundai Creta находилась женщина, имеющая стаж управления категории «В» 14 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2021 году она не привлекалась.

Женщина объяснила, что мужчина неожиданно выбежал на проезжую часть, она затормозила, но наезда на пешехода избежать не удалось.

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