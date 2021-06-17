Банк Уралсиб обновил линейку пакетов услуг для бизнеса

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Банк Уралсиб представил обновленную линейку пакетов услуг для бизнеса, предложив клиентам новые пакеты: «Старт», «Пора расти», «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД».

Обновленные финансовые продукты содержат полный перечень необходимых предпринимателю банковских сервисов. Каждый клиент может подобрать для себя в новой линейке наиболее оптимальный пакет для самых разных задач и потребностей своего бизнеса, а также различных этапов его развития, начиная со старта собственного дела.

Кроме того, клиенты в рамках новой линейки имеют возможность расширить пакеты, комбинируя их под свои потребности с помощью подключаемой опции «Платежи ПЛЮС».

При подключении пакетов клиентам доступна отсрочка платежа на стоимость пакета, а при авансовой оплате за несколько месяцев предоставляются дополнительные скидки от 5 до 15%.

Подключить новые пакеты могут как действующие, так и новые клиенты банка. Для этого необходимо оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделения, работающие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Дополнительным бонусом для новых клиентов станет специальное предложение банка – бизнес-карта с кешбэком до 7%.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Входит в Топ-10 российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года (Эксперт РА). Здесь создана экосистема, в которой предприниматели в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.