Студентов УрФУ без прививки от коронавируса и антител будут селить в общежития в последнюю очередь

Чтобы заселиться в общежитие студентам нужно будет предоставить сертификат, подтверждающий наличие прививки от коронавируса или справку о наличии антител Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский Федеральный университет ввел новые правила заселения в общежития. Теперь тем студентам, которые хотят жить в общежитиях вуза, необходимо иметь сертификат, подтверждающий наличие прививки от коронавируса или справку о наличии антител. О том, что соответствующая информация содержится в новом приказе ректора подтвердили в пресс-службе УрФУ.

- Без прививок или подтверждения антител селить будут в последнюю очередь. При прочих равных преимущество будет отдаваться тем, кто защищен от коронавируса, - рассказали в пресс-службе университета.

Также в вузе отметили, что не могут подвергать опасности жизни тысяч студентов и закрывать на карантин общежития.

Напомним, что в Свердловской области растет количество подтвержденных за сутки случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим глава региона Евгений Куйвашев анонсировал введение ограничений.