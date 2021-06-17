В Екатеринбурге побит температурный рекорд: такого не было больше века

Кстати, 16 июня 1886 года температура воздуха опустилась до -11 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге благодаря жаре был побит очередной температурный рекорд. Как выяснилось, 16 июня в столице Урала зафиксировали +33,9 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд был зафиксирован аж в 1920 году.

- В среду, 16 июня, метеостанция Екатеринбурга зафиксировала +33,9 градусов выше нуля. Предыдущий суточный рекорд температуры от 16 июня 1920 года составлял +32,8, - рассказали «Комсомолке» уральском Гидрометцентре.

Напомним, что 17 июня в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.