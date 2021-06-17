В Екатеринбурге три человека пострадали при столкновении автобусов

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня утром, 17 июня, на остановке Волгоградская столкнулись два автобуса. В ДТП пострадали три человека – женщина, мужчина и семилетний ребенок. Все они получили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

- Авария произошла возле дома на Амундсена,53. Сотрудники ГИБДД на месте аварии выясняют обстоятельства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что авария произошла из-за того, что водитель 54 маршрута не учел расстояние между машинами и въехал в автобус 47 маршрута.

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