Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Геленджика

После открытия аэропорта в Геленджике авиакомпания отправит самолет в Краснодар для вывоза пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Геленджика. Они провели около пяти часов в самолете «Уральских авиалиний», который должен был вылететь в столицу Урала в 17:10 по московскому времени, и еще несколько часов в воздушной гавани. После чего им заявили, что все рейсы отменены из-за непогоды – сильного попутного ветра, не позволяющего взлететь.

- Аэропорт Геленджика закрыт до 9:00 по московскому времени. Авиакомпания предприняла все меры для обеспечения пассажирам как можно более комфортного ожидания вылета. В связи с отсутствием мест в гостиницах для размещения пассажиров, пассажиры рейса U6-150 GDZ-SVX были отправлены на автобусах в Краснодар, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Екатеринбуржцев временно разместили в гостинице Краснодара. После открытия аэропорта в Геленджике авиакомпания отправит самолет в Краснодар для вывоза пассажиров в Екатеринбург.