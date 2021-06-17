Сквер на Опалихинской начнут благоустраивать с сегодняшнего дня

Фото: пресс-служба мэрии

В мэрии Екатеринбурга накануне, 16 июня, обсудили с жителями Заречного микрорайона благоустройство сквера на Опалихинской. Заседание рабочей группы провел заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

- По итогам завершившегося заседания было принято консолидированное решение: подготовительные работы в сквере возобновятся 17 июня. Снос аварийных деревьев не будет начат до тех пор, пока Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга не даст на это соответствующее разрешение, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что во время реконструкции сквера уберут только 10 аварийных растений, при этом высадят больше 100 молодых деревьев и больше 700 кустарников. Для удобства отдыхающих на территории обновленного сквера появятся 67 скамеек различного типа.

По просьбам активистов после встречи было решено, что специалисты проектной организации рассмотрят возможность замены плиточного покрытия на асфальтобетонное. Кроме того, общественники совместно с представителями комитета благоустройства приедут в сквер, чтобы обсудить размещение велодорожки, спортплощадки, скейтпарка и качелей.