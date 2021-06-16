Дмитрий Губерниев ответил на оскорбления от боксера Егора Мехонцева

Комментатор заявил, что не знает, кто такой Мехонцев. Фото: Боксер рассказал, что лично не знаком с телеведущей. Фото: Алексей Булатов/ КП, скриншот видео канала "Матч-ТВ"

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на оскорбления олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева.

Напомним, екатеринбургский спортсмен сделал резкое заявление в адрес комментатора. Боксеру не понравились слова Дмитрия Губерниева в адрес Ольги Бузовой. В итоге он записал видео, где оскорбил комментатора, а еще позвал его в зал, пообещав не бить.

- Я не знаю, кто это. Сейчас многие люди пиарятся за мой счет, поэтому, что здесь говорить, - заявил Дмитрий Губерниев «Комсомолке».