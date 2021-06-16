В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, который обворовывал квартиры и грабил людей на улице

До суда мужчина будет находиться под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который отобрал у случайного прохожего мобильный телефон на улице Первомайской. С заявлением обратился 22-летний парень, он рассказал, что сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Под подозрение попал 39-летний мужчина, который нигде не работает и ранее был судим за имущественные преступления. Он признался в содеянном и рассказал, что успел продать гаджет.

- В ходе следственных мероприятий удалось установить причастность подозреваемого к хищению в одной из квартир в Кировском районе. Злоумышленник проник в жилище на втором этаже многоквартирного дома на проспекте Ленина, откуда похитил денежные средства и личные вещи хозяина квартиры, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража» и «Грабеж». До суда он будет находиться под стражей.