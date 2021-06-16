Нуждается в медицинской помощи: под Екатеринбургом пропал 83-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Верхней Пышме волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 83-летнего Седухина Юрия Валерьевича. Пенсионер вышел из дома 16 июня и не вернулся. Добровольцы заметили, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, голубые глаза, лысый, на затылке седина.

На момент пропажи был одет в светло-серую футболку, темные трикотажные штаны, черные резиновые сланцы. На руках часы из желтого металла.

Розыском пропавшего занимается МО МВД России Верхнепышминский. Если вы знаете, где может находиться пенсионер, обратитесь по телефону 8(34368) 5-36-92 либо 102 (02). Также вы можете сообщить любую информацию руководителю отряда «Прорыв» по номеру 89000440220.