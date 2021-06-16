На Урале экс-заместителя руководителя территориального МЧС обвинили в крупном мошенничестве

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить бывшего заместителя руководителя территориального органа МЧС. 57-летнего мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он занимал свою должность до марта 2017 года. Чуть позже после своего увольнения он пришел на материально-технический склад и потребовал выдать ему комплект труб.

- Работники склада не знали о том, что он уже не является должностным лицом, и предоставили обвиняемому доступ к хранящимся на складе материальным ценностям, в результате на грузовом транспорте были вывезены трубы в количестве более 2,5 тысяч штук, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Похищенное обвиняемый продал. Сумма ущерба ведомству составила 1.7 миллиона рублей. Во время следствия у арестованного забрали автомобиль, чтобы погасить им долг, также он сам вернул порядка 900 тысяч рублей. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.