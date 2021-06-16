В Березовском осудили 33-летнего организатора подпольного казино

Мужчина самостоятельно контролировал, следил за поступлением и расходованием денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском осудили 33-летнего жителя Екатеринбурга, который незаконно организовал подпольное казино с игровыми автоматами в одном из нежилых помещений города. Мужчину обвиняют в «Организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Следователи считают, что в 2019 году уралец зарабатывал деньги с помощью игрового терминала.

- Так, только за 10 дней местными «лудоманами» в терминале осуществлено почти 28 тысяч игровых сессий, общая сумма ставок составила 217 тысяч рублей. Выиграть гражданам в общей сложности удалось чуть более 192 тысяч рублей. Таким образом, прибыль обвиняемого за 10 дней составила 25 тысяч рублей, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Установлено, что мужчина самостоятельно контролировал, следил за поступлением и расходованием денежных средств, лично распоряжался полученной прибылью. По решению суда его оштрафовали на 100 тысяч рублей.