В Екатеринбурге запланировали строительство трех новых мостов

Проект застройки опубликован на сайте мэрии уральской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируется строительство трех новых мостов в Октябрьском районе. Два путепровода откроют в районе аэропорта «Кольцово», еще один появится недалеко от Лесотехнического университета. Проект застройки опубликован на сайте мэрии уральской столицы. Итоги обсуждения будущих путепроводов подведут 29 июня.

Путепроводы появятся над железнодорожными ветками Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Каменск-Уральский, а также по Сибирскому тракту над железнодорожной линией Екатеринбург – Верхний Уфалей, - говорится в пояснительной записке проекта.

Дополнительно в проекте отражены перспективные мероприятия за проектный срок, а именно строительство путепровода от улицы Яламова до Сибирского тракта, который соединит улицу Ткачей, переулок Базовый и Сибирский тракт.