Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в районе Ботаники дотла сгорел «КАМАЗ». Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16:33 по местному времени. Инцидент произошел на улице Монтерской. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь распространился на площади десять квадратных метров.

- Информация о пострадавших не поступала. Для быстрой локализации пожара и успешного тушения пожара огнеборцы использовали пену, - сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 16:46 пожар был локализован, а через пять минут открытое горение ликвидировали. На месте работали две единицы техники, а также восемь человек личного состава. Причина пожара пока неизвестна.