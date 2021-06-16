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Происшествия16 июня 2021 16:59

В Екатеринбурге в районе Ботаники дотла сгорел «КАМАЗ»

Инцидент произошел на улице Монтерской
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в районе Ботаники дотла сгорел «КАМАЗ». Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16:33 по местному времени. Инцидент произошел на улице Монтерской. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь распространился на площади десять квадратных метров.

- Информация о пострадавших не поступала. Для быстрой локализации пожара и успешного тушения пожара огнеборцы использовали пену, - сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 16:46 пожар был локализован, а через пять минут открытое горение ликвидировали. На месте работали две единицы техники, а также восемь человек личного состава. Причина пожара пока неизвестна.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области