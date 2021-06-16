В Екатеринбурге бойцы Росгвардии задержали мужчину, который срезал 20 метров кабеля на предприятии

Бойцы доставили подозреваемого в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в краже медного кабеля с охраняемого предприятия. Накануне вечером на пульт дежурного пришло сообщение о том, что на территории строительной компании на улице Минометчиков в Железнодорожном районе сработала тревожная сигнализация.

- Во время проверки группой задержания на месте происшествия был задержан 30-летний житель, который проник на охраняемый объект и срезал 20 метров медного кабеля, - сообщают в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Задержанный собирался сдать свою добычу в пункт приема цветного металлолома. Бойцы доставили подозреваемого в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту хищения кабеля проводится проверка.